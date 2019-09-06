На Дніпропетровщині сільського голову піймали на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З метою прикриття злочинної діяльності посадовець залучив посередника

На Дніпропетровщині сільського голову викрито у вимаганні 70 тисяч гривень хабара.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«За вирішення земельного питання сільський голова вимагав від представника товариства неправомірну вигоду. З метою прикриття злочинної діяльності посадовець залучив посередника. 6 вересня правоохоронці задокументували одержання першого «траншу» неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч гривень», - говориться у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Протиправну діяльність викрили та задокументували оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції та прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури №3.

Нагадаємо, в СБУ викрили керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд», яке привласнило державні кошти під час проведення робіт із благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі столиці.