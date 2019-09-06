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    Заступник гендиректора «Київзеленбуду» привласнив 10 млн, що призначалися для капремонту парку

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    <p>Правоохоронці провели слідчі дії в офісних приміщеннях фігурантів справи</p> - Заступник гендиректора «Київзеленбуду» привласнив 10 млн, що призначалися для капремонту парку

    Правоохоронці провели слідчі дії в офісних приміщеннях фігурантів справи

    Розкрадання коштів відбувалося у змові з представниками комерційної структури, що має ознаки фіктивності

    Керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд» привласнило державні кошти під час проведення робіт із благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі столиці.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники встановили, що заступник генерального директора об’єднання у змові з представниками комерційної структури, що має ознаки фіктивності, організували механізм розкрадання коштів, виділених на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою парку «Партизанська Слава». Досудове розслідування задокументувало факти завищення обсягів і вартості виконаних робіт на загальну суму понад 10 мільйонів гривень, що підтверджується висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз», - заявили в СБУ.

    Зазначається, що правоохоронці провели слідчі дії в офісних приміщеннях фігурантів справи. У ході обшуків вилучено електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність посадовців «Київзеленбуду» та комерсантів.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оголошено про підозру заступнику генерального директора з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» та представнику комерційної структури.

    Нагадаємо, у Миколаївській області співробітники Служби безпеки затримали директора державної агрофірми за організацію механізму привласнення майна підприємства.

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