На Донбасі затримали чоловіків з українськими та російськими паспортами



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Правоохоронці припускають, що чоловіки мали готувати провокації до Дня Незалежності

Правоохоронці наприкінці липня викрили чотирьох громадян з паспортами двох держав, які намагалися проникнути до району проведення ООС

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що зловмисники мали при собі ретельно приховані паспорти громадян Росії. При цьому, у одного з них документи були оформлені на різні імена та прізвища.

З'ясувалося, що троє уродженців Донецької області, тривалий час перебуваючи на території Росії, у 2014 та 2015 роках добровільно отримали російські паспорти та приховували даний факт.

Інший їхній так званий земляк у 2010 році, під час отримання громадянства України, змінив прізвище та ім’я, а також написав зобов’язання щодо відмови від громадянства Росії протягом 2 років. Втім, він цього так і не зробив.

«Правоохоронці не виключають, що вказані особи, можливо, були направлені на мирну територію України кураторами із сусідньої держави для організації та проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації напередодні святкових заходів з нагоди Дня незалежності України», - наголосили у відомстві.

Зараз співробітники СБУ встановлюють дійсні наміри затриманих осіб. Тим часом Державна міграційна служба ініціювала перед адміністрацією президента розгляд питання щодо позбавлення порушників громадянства України.