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    На Хмельниччині керівник виправної колонії разом із заступником погоріли на хабарі

    Посадовці вимагали хабар за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого
    Правоохоронці викрили в корупційних діях керівництво виправної колонії в Хмельницькій області. Керівник виправної колонії та його заступник вимагали 3 тисячі доларів за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого за умисне вбивство. Як повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, затримання підозрюваних «на
    • Сьогодні, 04:30
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    Хабар
    Хабар

    Посадовці вимагали хабар за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого

    Правоохоронці викрили в корупційних діях керівництво виправної колонії в Хмельницькій області. Керівник виправної колонії та його заступник вимагали 3 тисячі доларів за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого за умисне вбивство.

    Як повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, затримання підозрюваних «на гарячому» здійснювали співробітники Служби безпеки України у службовому кабінеті одного з керівників виправного закладу.

    «На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим особам запобіжного заходу», - зазначили у прокуратурі.

    За фактом передачі та отримання хабара відкрито кримінальне провадження щодо одержання службовою особою неправомірної вигоди, кошти вилучено в якості речового доказу.

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарах командира та заступника однієї з військових частин  на Хмельниччині.

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