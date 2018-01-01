На Хмельниччині керівник виправної колонії разом із заступником погоріли на хабарі

Посадовці вимагали хабар за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого

Правоохоронці викрили в корупційних діях керівництво виправної колонії в Хмельницькій області. Керівник виправної колонії та його заступник вимагали 3 тисячі доларів за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого за умисне вбивство. Як повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, затримання підозрюваних «на



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Посадовці вимагали хабар за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого

Правоохоронці викрили в корупційних діях керівництво виправної колонії в Хмельницькій області. Керівник виправної колонії та його заступник вимагали 3 тисячі доларів за сприяння умовно-достроковому звільненню засудженого за умисне вбивство.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, затримання підозрюваних «на гарячому» здійснювали співробітники Служби безпеки України у службовому кабінеті одного з керівників виправного закладу.

«На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим особам запобіжного заходу», - зазначили у прокуратурі.

За фактом передачі та отримання хабара відкрито кримінальне провадження щодо одержання службовою особою неправомірної вигоди, кошти вилучено в якості речового доказу.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарах командира та заступника однієї з військових частин на Хмельниччині.