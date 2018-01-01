На Хмельниччині молодик напав з ножем на поліцейського: потерпілий в реанімації

Після проведеної операції стан працівника поліції залишається стабільно важким

У Хмельницькій області чоловік скоїв напад з ножем на дільничного поліцейського. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції. «Поліція затримала 22-річного місцевого жителя за напад з ножем на дільничного. Працівник поліції перебуває в реанімації у важкому стані», – йдеться в повідомленні. Правоохоронці з‘ясували,



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Нападником виявився 22-річний чоловік

Після проведеної операції стан працівника поліції залишається стабільно важким

У Хмельницькій області чоловік скоїв напад з ножем на дільничного поліцейського. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

«Поліція затримала 22-річного місцевого жителя за напад з ножем на дільничного. Працівник поліції перебуває в реанімації у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з‘ясували, що 25-річний дільничний перебував поза службою і ввечері повертався додому. Дорогою він зустрів компанію з чотирьохмісцевих молодиків. Один з них, який мешкав на дільниці обслуговування поліцейського, попросив про розмову віч-на-віч. Старший лейтенант погодився і відійшов з ним у бік. Чоловік раптом вдарив ножем поліцейського. Поранений працівник поліції зміг повідомити про напад до чергової частини, розповіли у поліції.

Майже одразу поліцейські розшукали та затримали підозрюваного. Він, та його товариші, які були свідками події, перебували в стані алкогольного сп‘яніння. Наразі слідчі з‘ясовують мотиви злочину.

За фактом замаху на навмисне вбивство відкрито кримінальне провадженняза попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Поранений працівник поліції перебуває у лікарні. Після проведеної операції стан його залишається стабільно важким.Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, в Одесі затримали трьох молодиків за розбійний напад на АЗС.