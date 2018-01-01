В Одесі затримали трьох молодиків за розбійний напад на АЗС

Всі троє зловмисників виявилися жителями Одеської області 1994, 1996 і 1999 років народження

В Одесі затримано трьох підозрюваних у розбійному нападі на автозаправну станцію, розташовану в Суворовському районі міста на проспекті Добровольського. «Слідчо-оперативна група, яка прибула за вказаною адресою, встановила, що в приміщення увірвалися троє невідомих у масках», - повідомили у відділі поліції. Накинувшись на оператора,



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Одяг, який використовували злочинці

Всі троє зловмисників виявилися жителями Одеської області 1994, 1996 і 1999 років народження

В Одесі затримано трьох підозрюваних у розбійному нападі на автозаправну станцію, розташовану в Суворовському районі міста на проспекті Добровольського.

«Слідчо-оперативна група, яка прибула за вказаною адресою, встановила, що в приміщення увірвалися троє невідомих у масках», - повідомили у відділі поліції.

Накинувшись на оператора, зловмисники почали завдавати чоловікові удари, погрожуючи вбити, якщо він не віддасть гроші. Побивши співробітника АЗС, нападники забрали 6,5 тис. грн виручки, два мобільні телефони та пневматичний пістолет, після чого з місця події зникли.

Протягом двох діб особи зловмисників було встановлено. Всі троє виявилися жителями Одеської області 1994, 1996 і 1999 років народження. Підозрюваних затримали наприкінці минулого тижня.

Під час огляду квартири, яку орендував один з них, поліцейські вилучили дві маски-«балаклави» та викрадені у працівника автозаправки мобільні телефони.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний з проникненням у приміщення, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше поліція спіймала групу одеситів, які на Вінниччині викрали кілька тонн хімдобрив.