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    Кримінал

    На одеському держпідприємстві масштабна спецоперація НАБУ

    70 співробітників НАБУ проводять обшуки на держпідприємстві в Одесі
    В Одесі працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки на одному з державних підприємств, є затримані. Про це під час прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник. «Зараз буквально виїхала група до Одеси, 70 працівників, проводиться велика кількість обшуків, 10 осіб затримано.
    • Сьогодні, 12:38
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    Співробітники НАБУ проводять обшуки в Одесі
    Співробітники НАБУ проводять обшуки в Одесі

    70 співробітників НАБУ проводять обшуки на держпідприємстві в Одесі

    В Одесі працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки на одному з державних підприємств, є затримані. Про це під час прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник.

    «Зараз буквально виїхала група до Одеси, 70 працівників, проводиться велика кількість обшуків, 10 осіб затримано. Це по одному з державних підприємств — там збитки нараховуються декілька сотень мільйонів», — сказав він.

    При цьому, директор НАБУ відмовився уточнювати деталі операції на даному етапі.

    Як повідомлялося, Ситник заявив, що масштаб корупції на українських державних підприємствах «не описати ніякими словами». 

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