На одеському держпідприємстві масштабна спецоперація НАБУ
- Сьогодні, 12:38
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Співробітники НАБУ проводять обшуки в Одесі
70 співробітників НАБУ проводять обшуки на держпідприємстві в Одесі
В Одесі працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки на одному з державних підприємств, є затримані. Про це під час прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник.
«Зараз буквально виїхала група до Одеси, 70 працівників, проводиться велика кількість обшуків, 10 осіб затримано. Це по одному з державних підприємств — там збитки нараховуються декілька сотень мільйонів», — сказав він.
При цьому, директор НАБУ відмовився уточнювати деталі операції на даному етапі.
Як повідомлялося, Ситник заявив, що масштаб корупції на українських державних підприємствах «не описати ніякими словами».