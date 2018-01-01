Ситник оцінив масштаби української корупції

Очільник НАБУ вважає, що українську корупцію «не описати ніякими словами»

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що масштаб корупції на українських державних підприємствах «не описати ніякими словами». Про це він заявив на презентації результатів опитування Американської торгової палати про сприйняття бізнесом корупції в Україні. «Те, що ми побачили в державному секторі, не



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Очільник НАБУ вважає, що українську корупцію «не описати ніякими словами»

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що масштаб корупції на українських державних підприємствах «не описати ніякими словами». Про це він заявив на презентації результатів опитування Американської торгової палати про сприйняття бізнесом корупції в Україні.

«Те, що ми побачили в державному секторі, не описується жодними словами. Ми пройшлися по державних підприємствах, провели арешти. Я не буду довго розповідати, це було на слуху. І в принципі ми побачили, що корупція в державному секторі - це джерело політичної корупції, фінансування фракцій і партій, які створюють закони під себе», - розповів Ситник.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що у ПАРЄ занепокоєні низьким темпом реформ і повсюдною корупцією в Україні.