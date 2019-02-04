На Полтавщині поліція затримала кілера, який застрелив бізнесмена
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55-річний підприємець був убитий у своєму автомобілі пострілом у головуОперативникам карного розшуку поліції Полтавщини вдалося встановити особу, яка обгрунтовано підозрюється у вбивстві приватного підприємця з Кременчука
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
«55-річний підприємець був убитий у своєму автомобілі пострілом у голову. Автомобіль із тілом потерпілого виявили патрульні поліцейські на 96 кілометрі автодороги «Олександрія-Кременчук», - йдеться у повідомленні.
Наразі фігуранту оголошено про підозру.
Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що 31 січня в 21:30, на автодорозі Полтава-Кременчук, неподалік від повороту на Соснівку черговим екіпажем патрульної поліції виявлено автомобіль з мертвим водієм.