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    Кримінал

    На Полтавщині поліція затримала кілера, який застрелив бізнесмена

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    На Полтавщині поліція затримала кілера, який застрелив бізнесмена

    55-річний підприємець був убитий у своєму автомобілі пострілом у голову

    Оперативникам карного розшуку поліції Полтавщини вдалося встановити особу, яка обгрунтовано підозрюється у вбивстві приватного підприємця з Кременчука

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    «55-річний підприємець був убитий у своєму автомобілі пострілом у голову. Автомобіль із тілом потерпілого виявили патрульні поліцейські на 96 кілометрі автодороги «Олександрія-Кременчук», - йдеться у повідомленні.

    Наразі фігуранту оголошено про підозру.

    Тривають слідчі дії.

    Раніше повідомлялося, що 31 січня в 21:30, на автодорозі Полтава-Кременчук, неподалік від повороту на Соснівку черговим екіпажем патрульної поліції виявлено автомобіль з мертвим водієм.

    кримінал автомобіль Полтавщина поліція
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