На Полтавщині поліція затримала кілера, який застрелив бізнесмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

55-річний підприємець був убитий у своєму автомобілі пострілом у голову

Оперативникам карного розшуку поліції Полтавщини вдалося встановити особу, яка обгрунтовано підозрюється у вбивстві приватного підприємця з Кременчука

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«55-річний підприємець був убитий у своєму автомобілі пострілом у голову. Автомобіль із тілом потерпілого виявили патрульні поліцейські на 96 кілометрі автодороги «Олександрія-Кременчук», - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що 31 січня в 21:30, на автодорозі Полтава-Кременчук, неподалік від повороту на Соснівку черговим екіпажем патрульної поліції виявлено автомобіль з мертвим водієм.