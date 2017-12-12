На столичній зупинці зарізали чоловіка після сварки

Двоє чоловіків посперечались на зупинці у Києві, один з них пішов купив ножа і зарізав другого

У Києві патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. Про це інформує патрульна поліція України. За її даними, подія сталася вдень 10 лютого, біля станції метро «Чернігівська». Про те, що на зупинці громадського транспорту перебуває чоловік з ножовими пораненнями, поліцейським повідомили лікарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє чоловіків посперечались на зупинці у Києві, один з них пішов купив ножа і зарізав другого

У Києві патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. Про це інформує патрульна поліція України.

За її даними, подія сталася вдень 10 лютого, біля станції метро «Чернігівська». Про те, що на зупинці громадського транспорту перебуває чоловік з ножовими пораненнями, поліцейським повідомили лікарі швидкої. Згодом на місці події медики констатували смерть пораненого.

Дорогою на місце виклику охоронці порядку отримали орієнтування. Очевидці повідомляли, що невідомий, який наніс ножове поранення потерпілому, попрямував в сторону автостанції біля метро «Чернігівська». Це чоловік в чорній куртці з жовтими вставками.

На вулиці Мурманській екіпаж патрульних помітив громадянина, схожого за прикметами. Він зайшов в один з будинків. Охоронці порядку чоловіка зупинили. Під час спілкування з інспекторами та проведення поверхневої перевірки, той розповів, що має при собі ножа, і зізнався — це він скоїв напад на чоловіка біля станції метро «Чернігівська».

Ймовірного вбивцю патрульні поліцейські негайно затримали. На місце охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо: між двома чоловіками виникла суперечка на зупинці громадського транспорту. Після чого один з них пішов до магазину поблизу, купив кухонного ножа, повернувся на місце та наніс декілька ударів ножем своєму опоненту.

Зараз у справі розбираються слідчі.