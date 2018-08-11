На Сумщині чоловік застрелив двох собак і викинув їх у колодязь



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Чоловік говорить, що собаки крали птицю, проте місцеві мешканці про таке не повідомляли

На Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це інформує поліція регіону.

Подія сталася в с. Хоружівка Недригайлівського району. Там місцевий 46-річний житель застрелив з рушниці двох сусідських собак на очах інших мешканців. Наразі в поліції встановлюють всі обставини цієї події.

До Недригайлівського відділення поліції звернулись жителі с. Хоружівка з повідомленням про те, що один з місцевих мешканців постріляв їх собак та викинув мертві тіла тварин в колодязь.

Аби перевірити інформацію, на місце була направлена слідчо-оперативна група поліції, які по приїзду встановили 46-річного місцевого мисливця, якого звинувачують у вбивстві тварин.

«У скоєному чоловік зізнається, - коментує події Костянтин Заіка, начальник Недригайлівського відділення поліції. - Пояснює свій вчинок тим, що собаки останнім часом почали бігати селом та красти птицю. Проте до поліції таких звернень від мешканців села не надходило. Наразі рушницю, з якої він стріляв, правоохоронці вилучили та направили на дослідження, а також назначили ряд експертиз, за якими і буде прийнято відповідне рішення».

Сьогодні працівники поліції спілкуються з очевидцями того, що сталося, а також з самим чоловіком, який наразі дає свідчення слідчим. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 «Жорстоке поводження з тваринами».