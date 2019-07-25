На Закарпатті СБУ викрила одну із схем незаконної торгівлі лісом



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В СБУ підрахували, що ділки заробили на деревині мінімум 300 тис. грн

На державному лісгоспі заготовляли необліковану деревину та продавали її «наліво»

Співробітники СБУ блокували незаконну реалізацію лісосировини посадовцями лісової охорони Лазещинського лісництва держпідприємства «Ясінянське ЛМГ».

Як повідомляє пресслужба СБУ, їх оперативники спецслужби встановили, що службовці кількох структурних підрозділів лісгоспу здійснюють несанкціоновану заготівлю та збут лісоматеріалів у особливо великих розмірах.

Необлікований ліс зловмисники реалізовували місцевим лісопильням.

На підприємстві знайшли необліковану деревину

Під час обшуку на територіях державних лісгоспів правоохоронці виявили велику кількість круглого лісу та пиломатеріалів без документів про їх походження, а також необліковані засоби деревообробки.

В СБУ підрахували, що за необліковану деревину посадовці лісництва отримали понад 300 тис. гривень «прибутку». Профільні експерти оцінюють масштаби екологічної шкоди.

Наразі одному із організаторів протиправної схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Також перевіряється інформація щодо можливого контрабандного переміщення незаконно заготовленої деревини за кордон.