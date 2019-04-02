На Закарпатті вигоріло 35 гектарів лісу



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Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються

Для гасіння полум'я задіяли дев'ять одиниць техніки та 50 пожежників

На Закарпатті на території Ужгородського військового лісництва підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з лісниками сьогодні, 2 квітня, ліквідували пожежу. Про це повідомляють в прес-службі Управління ДСНС в Закарпатській області.

«1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння сухої трави, чагарників та лісової підстилки на території Ужгородського військового лісництва, в районі с. Циганівці Ужгородського району. На час отримання повідомлення, площа пожежі становила близько 5 га. Вже через короткий термін часу та посилення вітру її площа збільшилася до 35 га», - йдеться в повідомленні.

Як інформують у відомстві, для ліквідації пожежі на допомогу працівникам Ужгородського військового лісництва до місця було направлено 14-ту, 15-ту та 16-ту пожежно-рятувальні частини та рятувальників Аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області.

Усього до гасіння було залучено дев’ять одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

О 19:12 пожежу на площі 35 га вдалося локалізувати.

Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються.

Джерело: Укрінформ