На Закарпатті вигоріло 35 гектарів лісу
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Розсилка
Для гасіння полум'я задіяли дев'ять одиниць техніки та 50 пожежників
На Закарпатті на території Ужгородського військового лісництва підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з лісниками сьогодні, 2 квітня, ліквідували пожежу. Про це повідомляють в прес-службі Управління ДСНС в Закарпатській області.
«1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння сухої трави, чагарників та лісової підстилки на території Ужгородського військового лісництва, в районі с. Циганівці Ужгородського району. На час отримання повідомлення, площа пожежі становила близько 5 га. Вже через короткий термін часу та посилення вітру її площа збільшилася до 35 га», - йдеться в повідомленні.
Як інформують у відомстві, для ліквідації пожежі на допомогу працівникам Ужгородського військового лісництва до місця було направлено 14-ту, 15-ту та 16-ту пожежно-рятувальні частини та рятувальників Аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області.
Усього до гасіння було залучено дев’ять одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.
О 19:12 пожежу на площі 35 га вдалося локалізувати.
Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються.
Джерело: Укрінформ