На Запоріжжі чоловік посварився з дружиною і кинув у неї гранату: жінка – в реанімації
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У Мелітопольському районі чоловік кинув гранату в салон автомобіля своєї колишньої дружини
У Мелітопольському районі Запорізької області чоловік кинув гранату в салон машини своєї колишньої дружини, внаслідок вибуху жінка дістала важких поранень.
Як повідомила прес-офіцер ГУ Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік, в п'ятницю, 12 січня, близько 22:00 в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Мелітопольського району горить автомобіль.
На місце події прибули співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і вибухотехніки. Вони з'ясували, що пожежа сталася внаслідок вибуху бойової гранати в салоні автомобіля, за кермом якого перебувала 37-річна місцева жителька.
За даними слідства, гранату кинув в автомобіль її колишній чоловік, 1972 року народження.
Як встановила поліція, колишнє подружжя з'ясовувало стосунки в салоні автомобіля, а після сварки чоловік вийшов з машини і кинув на заднє сидіння гранату.
Жінка дістала серйозних поранень і перебуває в реанімації Мелітопольської центральної районної лікарні.
За даними «Інтерфакс-Україна», в лікарню з села Семенівки Мелітопольського району привезли постраждалу з рваними ранами тіла і венозною кровотечею. Її стан стабільно важкий.
Зловмисник втік з місця пригоди, але поліція його затримала. За словами поліцейських, він ховався в покинутому будинку.
Джерело: Інтерфакс-Україна