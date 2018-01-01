На Запоріжжі чоловік посварився з дружиною і кинув у неї гранату: жінка – в реанімації

У Мелітопольському районі чоловік кинув гранату в салон автомобіля своєї колишньої дружини

У Мелітопольському районі Запорізької області чоловік кинув гранату в салон машини своєї колишньої дружини, внаслідок вибуху жінка дістала важких поранень. Як повідомила прес-офіцер ГУ Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік, в п'ятницю, 12 січня, близько 22:00 в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Мелітопольського району



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мелітопольському районі чоловік кинув гранату в салон автомобіля своєї колишньої дружини

У Мелітопольському районі Запорізької області чоловік кинув гранату в салон машини своєї колишньої дружини, внаслідок вибуху жінка дістала важких поранень.

Як повідомила прес-офіцер ГУ Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік, в п'ятницю, 12 січня, близько 22:00 в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Мелітопольського району горить автомобіль.

На місце події прибули співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і вибухотехніки. Вони з'ясували, що пожежа сталася внаслідок вибуху бойової гранати в салоні автомобіля, за кермом якого перебувала 37-річна місцева жителька.

За даними слідства, гранату кинув в автомобіль її колишній чоловік, 1972 року народження.

Як встановила поліція, колишнє подружжя з'ясовувало стосунки в салоні автомобіля, а після сварки чоловік вийшов з машини і кинув на заднє сидіння гранату.

Жінка дістала серйозних поранень і перебуває в реанімації Мелітопольської центральної районної лікарні.

За даними «Інтерфакс-Україна», в лікарню з села Семенівки Мелітопольського району привезли постраждалу з рваними ранами тіла і венозною кровотечею. Її стан стабільно важкий.

Зловмисник втік з місця пригоди, але поліція його затримала. За словами поліцейських, він ховався в покинутому будинку.

Джерело: Інтерфакс-Україна