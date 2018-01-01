Правоохоронці вилучили понад 40 кг коштовного каменю і обладнання для обробки бурштину

На Житомирщині викрито нелегальний цех з обробки бурштину та вилучено 44 кг коштовного каменю. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області. Як зазначається у повідомленні, Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації



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Вилучений бурштин

Правоохоронці вилучили понад 40 кг коштовного каменю і обладнання для обробки бурштину

На Житомирщині викрито нелегальний цех з обробки бурштину та вилучено 44 кг коштовного каменю.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Овруцького району за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу.

«Під час досудового розслідування встановлено, що незаконно видобутий на території Овруцького району бурштин у подальшому направляється до м. Олевськ, де обробляється у нелегальному цеху, розташованому на території ВАТ «ШБУ №42»,- йдеться у повідомленні.

У п’ятницю, 26 січня 2018 року, у межах кримінального провадження в нелегальному цеху було проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено 44 кг бурштину, обладнання для обробки коштовного каміння – шліфувальний верстат, а також ваги, калькулятори, чорнові записи.

На даний час триває досудове розслідування.

До слова, екс-поліцейського з тонною бурштину було затримано на угорській стороні КПП «Косино - Барабаш».