«Нафтогаз» просить ГПУ порушити справу проти радника Насалика

Радник глави Міненерго міг бути причетний до переписування документації конкурсних торгів

Ігор Бурак, який обіймає посаду позаштатного радника глави Міненерго Ігоря Насалика, міг бути причетний до переписування документації конкурсних торгів (ДКТ) «Укртрансгазу» під конкретних учасників. Про це йдеться в підписаному головою «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим повідомленні про вчинення злочину, направленому



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Радник глави Міненерго міг бути причетний до переписування документації конкурсних торгів

Ігор Бурак, який обіймає посаду позаштатного радника глави Міненерго Ігоря Насалика, міг бути причетний до переписування документації конкурсних торгів (ДКТ) «Укртрансгазу» під конкретних учасників.

Про це йдеться в підписаному головою «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим повідомленні про вчинення злочину, направленому генпрокурору Юрію Луценку.

Копія документа є в розпорядженні «Економічної правди».

«Укртрансгазом» проведено службове розслідування щодо наявності/відсутності в діях посадових осіб компанії ознак порушення приписів внутрішніх нормативних актів за результатами закупівлі послуг з внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів», - йдеться в листі.

«За результатами розслідування вирішено звернутися до правоохоронних органів для вжиття заходів реагування у зв'язку з тим, що Ігор Бурак, Богдан Максимчук та Олег Андрєєв своїми діями або бездіяльністю створили умови для можливості допуску до участі в торгах компаній без наявності досвіду робіт в цій сфері», - йдеться у зверненні.

Документ клікабельний

На момент проведення згаданого службового розслідування Бурак займав посаду віце-президента «Укртрансгазу», Максимчук - крісло директора департаменту транспортування газу УТГ, а Андрєєв був його заступником.

За даними ЗМІ, нещодавно ГПУ внесла відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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