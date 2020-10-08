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    Кримінал

    «Не віддав решти»: у Миколаєві пасажир маршрутки влаштував стрілянину

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    У Миколаєві пасажир маршрутки влаштував стрілянину - «Не віддав решти»: у Миколаєві пасажир маршрутки влаштував стрілянину
    У Миколаєві пасажир маршрутки влаштував стрілянину

    Конфлікт виник через те, що водій маршрутки не віддав пасажирові здачу після оплати за проїзд

    У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки.

    Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Попередньо відомо, що конфлікт між пасажиром і водієм виник через те, що водій не віддав здачу після оплати за проїзд. Пасажир почав нецензурно лаятися, потім обидва вийшли з мікроавтобуса, де зловмисник дістав пістолет, погрожував ним і вистрілив.

    Водій не розгубився, і до приїзду поліцейських тримав хулігана.

    Правоохоронці доставили 36-річного дебошира до відділку поліції, де слідчі затримали його. 44-річний водій маршрутного таксі не постраждав. Зброю поліцейські вилучили і направили на експертизу.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України).

    Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    таксі водій
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