«Не віддав решти»: у Миколаєві пасажир маршрутки влаштував стрілянину
Конфлікт виник через те, що водій маршрутки не віддав пасажирові здачу після оплати за проїзд
У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.
Попередньо відомо, що конфлікт між пасажиром і водієм виник через те, що водій не віддав здачу після оплати за проїзд. Пасажир почав нецензурно лаятися, потім обидва вийшли з мікроавтобуса, де зловмисник дістав пістолет, погрожував ним і вистрілив.
Водій не розгубився, і до приїзду поліцейських тримав хулігана.
Правоохоронці доставили 36-річного дебошира до відділку поліції, де слідчі затримали його. 44-річний водій маршрутного таксі не постраждав. Зброю поліцейські вилучили і направили на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України).
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.