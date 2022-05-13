Окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним

Зруйновано міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му

Зруйновано міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му

Сполучення між містами більше не існує

Неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге. Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни продовжують зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним. Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу», – написав Гайдай у Telegram.

Зі слів голови обладміністрації, за вісім років цей міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і от тепер. Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літку 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі охочі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

«На Луганському та Донецькому напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника. Підрозділи ППО збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10», – повідомив Гайдай.