Атака ЗСУ на Зміїний: американське ЗМІ опублікувало фотопідтвердження

Супутникові знімки від Maxar підтвердили успішну атаку ЗСУ на рашистські сили в районі острова Зміїний

Українці знищили в районі острова Зміїний російську техніку

Свіжі знімки від сервісу Maxar Technologies підтвердили успішну атаку українських захисників на рашистських окупантів в районі острова Зміїний. Супутникові фотографії острова опублікував телеканал CNN.

На фото видно затоплений біля берега Зміїного десантний корабель класу «Серна». Також інший корабель такого ж класу зумів уникнути ракетної атаки. На одній із світлин видно, як судно робить різкий поворот, уникаючи потрапляння ракети.

Крім того, на іншій фотографії, на самому острові, можна побачити місце падіння збитого українською ракетою рашистського гелікоптера.

Нагадаємо, що Оперативне командування «Південь» повідомило про знищення російського гелікоптера Мі-8 в районі острова Зміїний ще 8 травня.

А десантний корабель класу «Серна» був знищений за день до того, 7 травня. Крім нього, українці успішно атакували ще й два десантно-штурмові катери типу «Раптор».

Додамо, що учора, 12 травня, з’явилася інформація про те, що в районі Зміїного українські війська підбили один із найновіших кораблів у складі рашистського флоту, судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров».

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