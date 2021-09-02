Під Рівним у ДТП загинула 29-річна полісменка

Мати втратила єдину доньку

У Рівненській області внаслідок ДТП загинула 29-річна полісменка Катерина Доманська. Зіткнення автомобілів сталося ввечері 1 вересня на трасі Київ-Чоп. Деталі сьогодні повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

Близько 21:20 1 вересня на трасі Київ-Чоп, біля міста Дубно сталася смертельна аварія. За кермом автомобіля був заступник начальника Дубенського відділу поліції. Разом з ним в машині перебувала 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції Катерина Доманська.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo – 39-річний дубенчанин – заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду в попутному напрямку», – повідомили в поліції.

В результаті ДТП полісменка отримала численні травми та померла на місці аварії. Її колегу госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні з важкими травмами. Як додали в поліції, на момент ДТП співробітники поліції перебували поза службою.

Водій другого автомобіля-47-річний житель Закарпаття, не постраждав.

Катерина Доманська загинула в ДТП

Катерина Доманська почала працювати в органах внутрішніх справ у 2014 році. Вона була єдиною дочкою, рано втратила батька.

«У колективі її пам'ятатимуть, як відповідальну, сумлінну, виховану, доброзичливу і щиру. 9 вересня їй виповнилося б 29 років. У 15-річному віці вона залишилася без батька, а тепер мама втратила єдину дочку. Керівництво поліції Рівненської області та весь особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним», – додали в поліції.

Обставини ДТП встановлюються. Розпочато службове розслідування, а наказом керівника главку начальника Дубенського відділу поліції відсторонили від виконання посадових обов'язків.