Підозрюваний у розстрілах на Майдані потрапив до «списку Магнітського»

Командир київського спецпідрозділу «Беркут» Сергій Кусюк утік до Росії

Колишній керівник київського спецпідрозділу «Беркут» Сергій Кусюк, який в Україні є фігурантом розслідування злочинів проти Майдану і втік до Росії, внесений до санкційного списку США порушників прав людини. «Сергій Кусюк був командувачем елітного підрозділу української міліції «Беркут». Український департамент



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Екс-командир київського «Беркута» Сергій Кусюк

Командир київського спецпідрозділу «Беркут» Сергій Кусюк утік до Росії

Колишній керівник київського спецпідрозділу «Беркут» Сергій Кусюк, який в Україні є фігурантом розслідування злочинів проти Майдану і втік до Росії, внесений до санкційного списку США порушників прав людини.

«Сергій Кусюк був командувачем елітного підрозділу української міліції «Беркут». Український департамент спецрозслідувань, який розслідує злочини проти активістів, називає Кусюка головним під час нападу на мирних демонстрантів 30 листопада 2013 року. Під його керівництвом перебували 290 офіцерів «Беркута», які брали участь у побитті активістів. Генеральна прокуратура України заявляє, що Кусюк брав участь у вбивствах активістів на майдані Незалежності в Києві в лютому 2014 року. Кусюк наказав знищити документи, що стосувалися тих подій, і втік з України. На даний час він переховується в Москві, Росія, де його бачили при розгоні демонстрантів у складі російського ОМОНу в червні 2017 року», – йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США 21 грудня.

Загалом в оприлюдненому 21 грудня списку – 52 людини й організації, яких влада США вважає порушниками прав людини. Обмеження стосуються представників різних країн, зокрема Узбекистану, Росії, Пакистану.

Так, Міністерство фінансів США внесло в «список Магнітського» Артема Чайку – одного з синів генерального прокурора Росії Юрія Чайки. Крім того, у списку дочка колишнього очільника Узбекистану Іслама Каримова Гульнара.

Напередодні стало відомо, що в «список Магнітського» внесений голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров.

У Генпрокуратурі України в листопаді заявили, що Росія відмовила в екстрадиції колишнього керівника київського спецпідрозділу «Беркут» Сергія Кусюка, пояснивши це тим, що він став громадянином Росії.

Джерело: Радіо Свобода