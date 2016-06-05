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    Кримінал

    Поліцейські Київщини відправились на Луганщину стажуватись

    Поліцейські Київщини відправились на допомогу своїм колегам на схід країни
    35 правоохоронців - працівники слідчого підрозділу, криміналісти, бійці підрозділу особливого призначення та груп реагування патрульної поліції Київщини впродовж трьох місяців будуть проходити стажування на Луганщині. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області. «На них (правоохоронців – ред.) чекають
    • Сьогодні, 11:54
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    Поліцейські Київщини відправились на допомогу своїм колегам на схід країни

    35 правоохоронців - працівники слідчого підрозділу, криміналісти, бійці підрозділу особливого призначення та груп реагування патрульної поліції Київщини впродовж трьох місяців будуть проходити стажування на Луганщині. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

    «На них (правоохоронців – ред.) чекають нелегкі випробування. Допомога в охороні публічного порядку, превентивні заходи, участь в розкритті кримінальних правопорушень - не повний перелік задач, які поставлені правоохоронцям керівництвом поліції», - сказано в повідомленні.

    Поліцейські будуть мати можливість перейняти досвід своїх колег і поділитися з ними своїми напрацюваннями та знаннями у попередженні та розкритті злочинів, додали в главку.

    Нагадаємо, Україна та Канада уклали угоду, яка дозволить підготувати за новими стандартами більше 1000 українських державних службовців.

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