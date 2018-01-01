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    Кримінал

    Поліцейські у Миколаєві знайшли в квартирі пенсіонерки муміфіковане тіло її матері

    Сусіди навіть не підозрювали, що пенсіонерка живе з трупом в квартирі
    У Миколаєві патрульні, які прибули на виклик сусідів у квартиру до самотньої пенсіонерки, виявили муміфікований труп жінки. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Миколаївській області. Як повідомляється, поліцейських викликали мешканці одного із будинків по пр. Центральному. Їх занепокоїло те, що їх самотня сусідка протягом
    • Сьогодні, 13:41
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    Сусіди навіть не підозрювали, що пенсіонерка живе з трупом в квартирі

    У Миколаєві патрульні, які прибули на виклик сусідів у квартиру до самотньої пенсіонерки, виявили муміфікований труп жінки. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Миколаївській області.

    Як повідомляється, поліцейських викликали мешканці одного із будинків по пр. Центральному. Їх занепокоїло те, що їх самотня сусідка протягом тижня не виходить з дому.

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    Поліцейські у Миколаєві знайшли в квартирі пенсіонерки муміфіковане тіло її матері
    Поліцейські у Миколаєві знайшли в квартирі пенсіонерки муміфіковане тіло її матері
    Поліцейські у Миколаєві знайшли в квартирі пенсіонерки муміфіковане тіло її матері
    Поліцейські у Миколаєві знайшли в квартирі пенсіонерки муміфіковане тіло її матері
    Поліцейські у Миколаєві знайшли в квартирі пенсіонерки муміфіковане тіло її матері

    Прибулі на місце патрульні викликали співробітників ДСНС, щоб проникнути в замкнену квартиру. В одній з кімнат було виявлено власниця житла, 77-річна пенсіонерка, яка сиділа на заваленому сміттям підлозі і не могла самостійно встати. Їй викликали швидку, надали необхідну допомогу і госпіталізували.

    Під час огляду інших кімнат поліція виявила труп жінки, за попередньою інформацією - матері власниці квартири. Тіло провело в приміщенні стільки часу, що встигло повністю муміфікуватися, повідомляють поліцейські.

     

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