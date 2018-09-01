Поліцейські виявили у двох харків’ян більше 400 пакунків з метадоном



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Затримані та вилучене

Затримані збували наркотики шляхом розкладання «закладок»

Працівники Управління протидії наркозлочинності затримали на Харківщині 23 та 31-річних громадян 1 вересня в ході проведення загальнодержавної операції «Мак». Зі слів чоловіків стало відомо, що вказані наркотики вони отримали від невстановлених на даний час осіб та збували його шляхом розкладання «закладок». Про це повідомила поліція Харківської області.

За її даними, затримані - харків’яни.

Зараз поліцейські проводять необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності, а також каналу надходження наркотиків.

За цінами «чорного» ринку загальна вартість вилученого складає близько 270 тисяч гривень

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання відносно них міри запобіжного заходу.

Всього за поточний рік працівниками ГУНП в Харківській області виявлено понад 40 фактів зберігання та збуту «важких» наркотичних засобів, в тому числі метадону. З незаконного обігу вилучено близько 230 грамів метадону, що становить майже 2500 разових доз.