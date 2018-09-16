Поліцейські знищили плантацію конопель під Краматорськом



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Знищена плантація

В ході операції «Мак» оперативники виявили замасковане господарство з виготовлення марихуани

Біля Краматорська на Донеччині 48-річний краматорчанин вирощував канабіс на дачній ділянці. Як інформує поліція регіону, з метою конспірації чоловік висадив коноплі в глибині городу за високим парканом та з усіх чотирьох сторін оточив високою рослинністю – деревами та кущами.

Насіння придбав в інтернеті по 55 гривень за одне зернятко, а кущі культивував, щоб підвищити урожайність.

Поліцейські ліквідували посів, вилучивши 15 рясних кущів вище людського зросту. А в дачній будові вилучили мішок сухої, перетертої марихуани, вагою близько кілограма.

За фактом відкрито кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» та ч.2 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.