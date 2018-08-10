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    Кримінал

    Поліція для пошуку плантацій конопель стала застосовувати дрони (відео)

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    <p>Киянин якраз поливав та підв&rsquo;язував незаконний врожай.</p> - Поліція для пошуку плантацій конопель стала застосовувати дрони (відео)

    Киянин якраз поливав та підв’язував незаконний врожай.

    В Ірпені виявили посів 300 кущів конопель

    Під Києвом поліцейський дрон зафіксував плантацію коноплі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

    За його даними, в рамках операції «Мак» за допомогою аеророзвідки в місті Ірпінь працівники управління протидії наркозлочинності Київщини виявили посів 300 кущів конопель. Правоохоронці на гарячому затримали власника плантації. 41-річний киянин якраз поливав та підв’язував незаконний врожай.

    Виявилося, що ділянка з вирощеним зіллям належить затриманому. Знаходиться вона поблизу дамби - серед таких самих занедбаних дачних ділянок з травою по пояс. Зі столиці чоловік приїздить сюди регулярно, щоб доглядати за рослинами. Пояснює, що вирощував коноплі для власного вжитку.

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    Поліція для пошуку плантацій конопель стала застосовувати дрони (відео)
    Поліція для пошуку плантацій конопель стала застосовувати дрони (відео)
    Поліція для пошуку плантацій конопель стала застосовувати дрони (відео)
    Поліція для пошуку плантацій конопель стала застосовувати дрони (відео)

    На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Коноплі викорчували, порахували на направили на відповідні експертизи.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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