Поліція Луганщини затримала на хабарі підполковника ДСНС

Підполковник служби цивільного захисту вимагав хабар від директора навчального закладу за підписання позитивного акту про пожежний стан

На Луганщині затримано підполковника ДСНС, який вимагав і отримав хабар за підписання позитивного акту про пожежний стан навчального закладу. Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України. «Правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність з боку посадових осіб Державної служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хабарника затримали у службовому кабінеті

Підполковник служби цивільного захисту вимагав хабар від директора навчального закладу за підписання позитивного акту про пожежний стан

На Луганщині затримано підполковника ДСНС, який вимагав і отримав хабар за підписання позитивного акту про пожежний стан навчального закладу.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність з боку посадових осіб Державної служби надзвичайних ситуацій області. Так, встановлено причетність заступника начальника одного із міськрайонних відділів до вимагання неправомірної вигоди. Кошти підполковник служби цивільного захисту вимагав від директора навчального закладу за підписання позитивного акту про пожежний стан. Правопорушник зазначив, що замість грошей необхідно надати оргтехніку», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацполіції, 27 листопада правоохоронці затримали заступника начальника одного із міськрайонних відділів ДСНС області в службовому кабінеті. Вартість техніки, яку одержав посадовець як хабар становить 15 тисяч гривень.

Документування злочинної діяльності проводилося в межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині чиновники обкладали «даниною» приватних перевізників.

До слова, за тиждень Нацполіція затримала 11 посадовців на хабарах.