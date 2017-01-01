На Луганщині чиновники обкладали «даниною» приватних перевізників

СБУ викрила хабарників і ліквідувала корупційний механізм

Співробітники Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували корупційний механізм систематичного вимагання хабарів від автоперевізників Луганщини. Про це інформує прес-центр спецслужби. За його даними, співробітники СБ України встановили, що корупційну вертикаль створили



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СБУ викрила хабарників і ліквідувала корупційний механізм

Співробітники Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували корупційний механізм систематичного вимагання хабарів від автоперевізників Луганщини. Про це інформує прес-центр спецслужби.

За його даними, співробітники СБ України встановили, що корупційну вертикаль створили двоє співробітників Укртрансбезпеки у Луганській області та працівник Національної поліції.

Правоохоронці задокументували, що через побудовану корупційну схему зловмисники щомісяця «стягували» по шість тисяч гривень з приватних підприємців, які працюють у сфері пасажирських перевезень. У разі відмови ‒ ділки створювали комерсантам штучні проблеми, у тому числі зривали роботу на маршрутах.

У рамках кримінального провадження встановлено, що корупційний механізм діяв ще з квітня 2017 року. Задокументовано, що зловмисники змушували сплачувати «данину» майже п’ятдесят приватних перевізників Луганщини. Їхні щомісячні «прибутки» обчислювалися сотнями тисяч гривень.

Правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми у Сєверодонецьку під час одержання чергового «траншу».

При проведенні обшуків у службових кабінетах, помешканнях та у автомобілях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили докази злочинної діяльності ‒ «чорну бухгалтерію» та готівку, отриману від перевізників.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.