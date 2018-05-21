Поліція затримала військового, який кинув у натовп гранату на Івано-Франківщині

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Затриманому військовому 25 років

Співробітники МВС затримали військового, який кинув гранату в натовп людей у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що затриманому військовому 25 років.

«На вулиці поблизу місцевого кафе після побутового конфлікту чоловік, 1993 р.н., під час конфлікту з жителями кинув у їх бік ручну осколкову гранату. У результаті вибуху дев‘ять осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі постраждалі отримують медичну допомогу. Підозрюваний затриманий», - заявив Аброськін.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області сержант ЗСУ, який знаходиться у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату.