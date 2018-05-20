На Івано-Франківщині сержант ЗСУ кинув у натовп гранату: дев'ять постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Граната

У військового виник конфлікт з місцевими жителями.

У неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області український військовий, який знаходиться у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, внаслідок інцидент, який стався біля сільського кафе, постраждало дев'ять осіб.

Також повідомляється, що у сержанта ЗСУ стався конфлікт із місцевими жителями.

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 травня 2018 р.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області у ніч на 18 травня кинули гранату на подвір’я депутата місцевої районної ради.