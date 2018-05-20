  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Івано-Франківщині сержант ЗСУ кинув у натовп гранату: дев'ять постраждалих

    • Розсилка
    Граната
    Граната

    У військового виник конфлікт з місцевими жителями.

    У неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області український військовий, який знаходиться у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату.

    Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    За його словами, внаслідок інцидент, який стався біля сільського кафе, постраждало дев'ять осіб.

    Також повідомляється, що у сержанта ЗСУ стався конфлікт із місцевими жителями.

    Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області у ніч на 18 травня кинули гранату на подвір’я депутата місцевої районної ради.

    Читайте також
    ЗСУ міністр Арсен Аваков граната Івано-Франківщина військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ