На Івано-Франківщині сержант ЗСУ кинув у натовп гранату: дев'ять постраждалих
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У військового виник конфлікт з місцевими жителями.
У неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області український військовий, який знаходиться у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, внаслідок інцидент, який стався біля сільського кафе, постраждало дев'ять осіб.
Також повідомляється, що у сержанта ЗСУ стався конфлікт із місцевими жителями.
20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 травня 2018 р.
Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу!
Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області у ніч на 18 травня кинули гранату на подвір’я депутата місцевої районної ради.