Поліція знайшла мішки з боєприпасами у покинутій будівлі в Дніпрі



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Речові докази вилучили та направили на експертизу

Поліцейські виявили у пакетах для сміття два постріли РПГ-26, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1, три запали та 3,4 тис. патронів калібру 7,62 мм

У Дніпрі з покинутої будівлі поліцейські вилучили мішки з боєприпасами.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, інформація про виявлені боєприпаси надійшла до правоохоронців 11 лютого.

«Чоловік повідомив, що у покинутій будівлі він виявив пакети для сміття, в яких лежить щось схоже на боєприпаси. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба», - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські Новокодацького відділення поліції виявили два постріли РПГ-26, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1, три запали та 3,4 тис. патронів калібру 7,62 мм. Речові докази вилучили та направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»).

Наразі працівники поліції розшукують особу, якій можуть належати боєприпаси. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.