Працівниця університету прикидалась багатієм у мережі і видурювала гроші у жінок

Кіберполіція Києва викрила жінку, яка привласнила 600 тисяч гривень на афері з онлайн-знайомствами

41-річна фігурантка змусила жінку взяти кредит та перерахувати гроші на свій рахунок

Кіберполіція Києва викрила співробітницю одного з вищих навчальних закладів, яка привласнила 600 тисяч гривень на афері з онлайн-знайомствами. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

41-річна фігурантка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала у злочинних цілях. Так, жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Цей «чоловік», за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт.

Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці працівники поліції провели обшуки та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії наразі тривають, вирішується питання щодо оголошення підозри. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.