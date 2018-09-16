Прикордонний собака завадив вивезти до Росії 21 кілограм «травки» (фото)



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Службовий пес зреагував на транспортний засіб

Чотирилапий помічник допоміг прикордонникам виявити 21 кг наркотичної речовини в пункті пропуску «Гоптівка», що розташований на виїзді з України до Росії. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За даними відомства, на пункт прибув прибув автомобіль «Volkswagen» української реєстрації. За кермом іномарки знаходився громадянин України, житель Луганської області.

Під час огляду автомобіля службовий пес, спеціально натренований на пошук наркотичної речовини, зреагував на транспортний засіб. Спільною оглядовою групою у складі прикордонників Харківського загону й співробітників СБУ та Держаної фіскальної служби було прийнято рішення щодо поглибленого огляду авто.

В результаті у паливному баку іномарки було знайдено 68 пакунків із речовиною сіро-зеленого кольору. Зі слів водія, загальна вага «зілля» складає близько 13 кг. Але правоохоронці встановили, що іномаркою мали намір перевезти 21 кг речовини рослинного походження, ймовірно, марихуани.

Наразі тривають слідчі дії. Правопорушника і товар передано співробітникам СБУ.