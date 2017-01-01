Прокуратура направила до суду обвинувачення проти екс-керівника скандальної «Міранди»

За даними слідства, екс-директор ТОВ «Міранда» вивів гроші міжнародних організацій, надані, зокрема на розробку програми е-декларацій для НАЗК

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно екс-директора ТОВ «Міранда» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (вчинення службового підроблення за



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За даними слідства, екс-директор ТОВ «Міранда» вивів гроші міжнародних організацій, надані, зокрема на розробку програми е-декларацій для НАЗК

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно екс-директора ТОВ «Міранда» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Київської області.

Як сказано в повідомленні, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Міранда», не маючи необхідної технічної можливості розробки відповідного програмного забезпечення, виграло тендер із міжнародною організацією з міграції та Програмою розвитку ООН на розробку програмного забезпечення е-декларації для Національного агентства з питань запобігання корупції та реєстру тимчасово переміщених осіб.

«Отримані кошти від міжнародних організацій директор ТОВ «Міранда» за попередньою змовою з директором іноземної компанії з метою виведення коштів на рахунок вказаної компанії підробили псевдо-договори та акти виконаних робіт щодо розробки програмного забезпечення е-декларації для НАЗК та реєстру тимчасово переміщених осіб. Втім, встановлено, що іноземна компанія не виконувала жодних робіт з розробки відповідних програмних забезпечень, а була задіяна для подальшого обготівковування», - сказано в повідомленні.

Вказані роботи здійснювали колишні студенти та працівники одного з вищих навчальних закладів столиці. За розробку програмного забезпечення директор ТОВ «Міранда» з ними не розрахувався.

Внаслідок вказаних дій, до державного бюджету України директором ТОВ «Міранда» не сплачено податків на загальну суму майже 1,5 млн грн.

Екс-директор ТОВ «Міранда» з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з естонською компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування та перерахував 140 тисяч доларів США, отриманих від ПРООН та МОМ, на банківський розрахунковий рахунок вказаної компанії.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області директору естонської компанії Apolineja OU повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (пособництво особам у підробленні документів), ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 (пособництво в ухилинні від сплати податків) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

На даний час у порядку ст. 290 КПК України підозрюваному та його захисникам надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у листопаді в аеропорту Дніпра затримали директора естонської компанії Apolineja OU у справі щодо розробки програмного забезпечення для системи е-декларування.

У травні Солом'янський районний суд Києва арештував транспортні засоби екс-керівника компанії «Міранда» Юрія Новікова.