П'яний депутат на Рівненщині задавив велосипедиста



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Драгер показав 1,27 проміле у водія, депутата районної ради

Поблизу села Олександрія Рівненської області автомобіль Audi Q7 на смерть збив 58-річного велосипедиста. За кермом авто перебував в нетверезому стані депутат Сарненської районної ради Петро Зембицький. Про це повідомляє телеканал UA: Рівне.

Цю інформацію підтвердив заступник начальника Головного управління поліції в Рівненській області Олександр Панасюк. Крім того, в поліції підтвердили, що водій автомобіля AUDI на іноземній реєстрації перебував у стані алкогольного сп'яніння. Показники драгера - 1,27 проміле.

Зазначається, що ДТП сталася вчора близько 21:30 на 141 кілометрі автодороги Рівне-Городище-Старокостянтинів. Автомобіль AUDI Q7 стояв в полі за триста метрів від місця ДТП. Через наслідки ДТП патрульним довелося тимчасово призупинити рух транспорту трасою. Водіям доводилося об'їжджати через село Олександрія.



Телеканал також інформує, що за фактом ДТП слідчі порушили кримінальне провадження. Водія не затримували. Заступник начальника ГУНП в області Панасюк повідомив, що призначені експертизи, їх проведуть першою чергою. За їхніми результатами будуть вирішувати, чи оголошувати депутату підозру. Зробити це можна буде за погодженням з прокурором області через депутатський статус водія.