Російський офіцер на Київщині наказував розстрілювати колони цивільних авто

Лейтенант РФ звірствував у селі Лук’янівка Броварського району

На Київщині суд надав дозвіл на спеціальне розслідування щодо заступника командира роти військової частини ЗС РФ, який віддавав злочинні накази на Київщині розстрілювати евакуаційні колони з цивільних авто. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, громадянин РФ – заступник командира роти по озброєнню однієї з військових частин ЗС РФ, виконував злочинний наказ військового керівництва та брав участь у збройній агресії на території села Лук’янівка Броварського району Київської області.

«Упродовж березня в окупованому селі на виконання наказів підозрюваного лейтенанта військовослужбовці збройних сил РФ проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували й руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний віддав наказ підлеглим знищувати колони з цивільних автомобілів, які пересуватимуться населеним пунктом.