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    Кримінал

    Російський офіцер на Київщині наказував розстрілювати колони цивільних авто

    В Україні з'явився цвинтар розстріляних автомобілів - Російський офіцер на Київщині наказував розстрілювати колони цивільних авто
    В Україні з'явився цвинтар розстріляних автомобілів
    фото: УП

    Лейтенант РФ звірствував у селі Лук’янівка Броварського району

    На Київщині суд надав дозвіл на спеціальне розслідування щодо заступника командира роти військової частини ЗС РФ, який віддавав злочинні накази на Київщині розстрілювати евакуаційні колони з цивільних авто. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Згідно з повідомленням, громадянин РФ – заступник командира роти по озброєнню однієї з військових частин ЗС РФ, виконував злочинний наказ військового керівництва та брав участь у збройній агресії на території села Лук’янівка Броварського району Київської області.

    «Упродовж березня в окупованому селі на виконання наказів підозрюваного лейтенанта військовослужбовці збройних сил РФ проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували й руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, підозрюваний віддав наказ підлеглим знищувати колони з цивільних автомобілів, які пересуватимуться населеним пунктом.

    Теги: росія окупанти прокуратура суд війна вбивство обстріл наказ Київщина автомобіль розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Російський офіцер на Київщині наказував розстрілювати колони цивільних авто