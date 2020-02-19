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    Кримінал

    Розкрадання 283 млн грн: екскерівникам банку «Михайлівський» повідомлено про підозру

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    <p>Топменеджери банку безпідставно з порушенням порядку видали кредити двом юридичним особам, які були пов'язані з колишніми власниками банку</p> - Розкрадання 283 млн грн: екскерівникам банку «Михайлівський» повідомлено про підозру

    Топменеджери банку безпідставно з порушенням порядку видали кредити двом юридичним особам, які були пов'язані з колишніми власниками банку

    Дії підозрюваних завдали збитки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 283 мільйони гривень

    Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в зловживанні повноваженнями і службовому підробленні колишньому голові правління ВАТ «Банк Михайлівський», двом заступникам голови правління і чотирьом членам кредитного комітету банку.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Співробітниками ДБР встановлено, що топменеджери банку безпідставно з порушенням порядку видали кредити двом юридичним особам, які були пов'язані з колишніми власниками банку.

    При цьому посадові особи банку розуміли, що надані кредитні кошти не буде повернуто, додали у ДБР.

    «Дії підозрюваних завдали збитки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 283 мільйони гривень», - зазначили в бюро.

    У разі доведення провини підозрюваним загрожує штраф від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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