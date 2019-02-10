Розстріляли впритул: вбитий на Рівненщині чоловік боровся із наркобізнесом у своєму селі



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У поліції називають убивство замовним

З’явилися деталі резонансного вбивства у Рівненській області

У Старому Селі на Рівненщині спершу побили, а потім впритул розстріляли з автомата 30-річного місцевого жителя. Це сталося на його власному подвір'ї, йдеться в сюжеті ТСН.

«У нього була розбита голова, побиті груди, синє все, спина побита» - розповідають родичі. Першим загиблого побачив друг. «Юра сидів уже без ознак життя», - каже Олексій Лощиць.

«Згодом на місце прибігла і мати Юрія, яка сама себе не тямила від горя. Поки приголомшені люди викликали поліцію, біля хати помітили машину, однак вона хутко поїхала», - зазначається у сюжеті.

Правоохоронці оголосили план «Сирена». Зламану машину знайшли за 80 кілометрів від села. Водій та пасажир переховувалися в лісі, але врешті здалися. Поліцейські встановили, що чоловіки мали забрати з місця вбивства виконавців, але ті втекли самі. Вони хотіли виїхатидо Білорусі. «Прикордонники затримали ще трьох громадян», - пояснив заступник керівника ГУ Нацполіції Рівненщини Сергій Волков.

Замовником убивства виявився односелець убитого на прізвисько «Американець». Він відсидів у тюрмі в США, а повернувшись, узявся встановлювати свої порядки в Старому Селі.

«Із місць позбавлення волі його пожиттєво депортували в Україну без права в’їзду в Штати. У нас в селі дуже складна кримінальна ситуація. Загиблий не хотів, щоб на території продавали всякого роду наркотичні речовини», - пояснив заступник голови Старосільйської об’єднаної громади Анатолій Павлович.

«Замовник пообіцяв своєму знайомому 2 тисячі доларів за виконання вбивства, або ще бартером віддати йому скутер та автомобіль на євробляхах», - додав Волков.

Люди бояться, що причетні до вбивства Юрія не будуть покарані і повернуться до села. Селяни кажуть, що «Американец» та його поплічники вже неодноразово влаштовували тут стрілянину, але це сходило їм із рук.

«За роки бурштину зброї дуже багато накупило місцеве населення», - пояснює проблему Павлович. Жителі побоюються, що в селі можуть розпочатися міжусобні війни та кровопролиття. «Якщо їх не посадять, я знаю, що всі Юрини друзі – всі вони ляжуть», - каже матір загиблого Надія Пишняк. «Повний безлад. Тут наркотики чи що? Банда. Тут або самосуд робіть, або щось робіть», - каже рідний брат загиблого Петро Пишняк.

Напередодні повідомлялося, що поліція знайшла замовника вбивства на Рівненщині.