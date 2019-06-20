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    Кримінал

    СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів терористам на Донбасі

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    <p>Правоохоронці вилучили 100 тисяч гривень та 18 тисяч російських рублів, які зловмисники отримали з рахунків російських банків за постачання спеціалізованого шпигунського обладнання</p> - СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів терористам на Донбасі

    Правоохоронці вилучили 100 тисяч гривень та 18 тисяч російських рублів, які зловмисники отримали з рахунків російських банків за постачання спеціалізованого шпигунського обладнання

    Фото: пресцентр СБУ

    Терористи встановлювали шпигунські програми на мобільні телефони громадян України під час проведення так званих «фільтраційних» заходів на контрольно-пропускних пунктах

    Співробітники Служби безпеки України припинили у районі проведення Операції об’єднаних сил  діяльність організованого угруповання, яке створило канал протиправного постачання і збуту на тимчасово окуповані території Донбасу спеціалізованого програмного забезпечення та обладнання.

    Про це 20 червня повідомляє пресцентр СБУ.

    Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що зловмисники здійснювали збут бойовикам «Д/ЛНР» спеціалізованого шпигунського обладнання, що дозволяло отримувати несанкціонований віддалений контроль за роботою телефонних терміналів та їх вміст без відома власників.

    Також терористи встановлювали програми на мобільні телефони громадян України під час проведення так званих «фільтраційних» заходів на контрольно-пропускних пунктах, підкреслили в СБУ.

    За висновками експертів, за допомогою встановлених програм бойовики перехоплювали телефонні розмови та СМС-листування громадян, у тому числі під час використання популярних месенджерів. Вони отримували доступ до файлів, розміщених на мобільному пристрої, та відслідковували місце знаходження абонента.

    За інформацією СБУ, зняті дані терористи використовували, зокрема, для штучних звинувачень громадян у «роботі» на українську владу, що дозволяло їм шантажувати мирних мешканців для отримання власної вигоди.

    Під час проведення санкціонованих слідчих дій у районі ООС за місцями проживання і перебування двох зловмисників правоохоронці вилучили 100 тисяч гривень та 18 тисяч російських рублів, які вони отримали з рахунків російських банків за постачання спеціалізованого шпигунського обладнання.

    Співробітники СБУ також вилучили понад три тисячі одиниць спеціалізованого обладнання, яке відправлено на проведення відповідних експертних досліджень.

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    СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів терористам на Донбасі
    СБУ блокувала збут шпигунських програмних засобів терористам на Донбасі
    Фото: пресцентр СБУ

    Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

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