СБУ провела обшуки в «Київстарі»
- Сьогодні, 10:22
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Про обшуки в «Київстар» підтвердив президент компанії Петро Чернишов
СБУ провела обшуки в офісі мобільного оператора - компанії «Київстар».
Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на власне джерело.
Обшуки провели співробітники СБУ у рамках справи щодо одного із працівників компанії.
«Це стосується його особистого життя і ніяк не пов'язане з компанією», - повідомила джерело видання.
Інформацію про обшуки в «Київстар» також підтвердив президент компанії Петро Чернишов. Він додав, що слідчі дії заздалегідь узгоджені з оператором.
Довідка:
«Київстар» - українська телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв'язку.
Абонентами компанії є понад 26 млн клієнтів мобільного зв'язку і 810 тис. клієнтів фіксованого широкосмугового інтернету. ПрАТ «Київстар» заснований у 1994 році, його головний офіс розташований у Києві. Компанія належить до міжнародного холдингу Veon(Нідерланди), 47% якого належить російській Альфа-Груп, 43% — норвезькій Telenor.