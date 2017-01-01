СБУ провела обшуки в «Київстарі»

Про обшуки в «Київстар» підтвердив президент компанії Петро Чернишов

СБУ провела обшуки в офісі мобільного оператора - компанії «Київстар». Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на власне джерело. Обшуки провели співробітники СБУ у рамках справи щодо одного із працівників компанії. «Це стосується його особистого життя і ніяк не пов'язане з компанією», - повідомила джерело



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СБУ прийшли з обшуком

Про обшуки в «Київстар» підтвердив президент компанії Петро Чернишов

СБУ провела обшуки в офісі мобільного оператора - компанії «Київстар».

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на власне джерело.

Обшуки провели співробітники СБУ у рамках справи щодо одного із працівників компанії.

«Це стосується його особистого життя і ніяк не пов'язане з компанією», - повідомила джерело видання.

Інформацію про обшуки в «Київстар» також підтвердив президент компанії Петро Чернишов. Він додав, що слідчі дії заздалегідь узгоджені з оператором.

Довідка:

«Київстар» - українська телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв'язку.

Абонентами компанії є понад 26 млн клієнтів мобільного зв'язку і 810 тис. клієнтів фіксованого широкосмугового інтернету. ПрАТ «Київстар» заснований у 1994 році, його головний офіс розташований у Києві. Компанія належить до міжнародного холдингу Veon(Нідерланди), 47% якого належить російській Альфа-Груп, 43% — норвезькій Telenor.