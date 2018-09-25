СБУ викрила керівництво Укравтодору на привласненні понад 30 млн грн



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Гроші привласнили через тендери на ремонт доріг

Співробітники Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням СБУ викрили на привласненні державних коштів посадовців Державного агентства автомобільних доріг.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

Згідно з повідомленням, наразі перевіряється факт протиправного сприяння у перемозі під час публічних закупівель з розробки проектної документації підконтрольному приватному підприємству.

Оперативники СБУ задокументували, що внаслідок «допомоги» чиновника комерсанти протягом 2017-2018 років перемогли на відкритих торгах на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

«Встановлено, що посадовець перед призначенням на керівну посаду Укравтодору входив до топ-менеджменту цього приватного підприємства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).