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    Кримінал

    СБУ: російські спецслужби шукають українців для підпалу храмів

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    За даними СБУ, російські спецслужби готові платити дві тисячі доларів за підпал - СБУ: російські спецслужби шукають українців для підпалу храмів
    За даними СБУ, російські спецслужби готові платити дві тисячі доларів за підпал

    СБУ викрила плани російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні

    Служба безпеки України заявила, що викрила плани спецслужб РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в нашій державі на релігійному ґрунті. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.

    «Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ та підпорядковані їм «МГБ» «ЛНР/ДНР» здійснюють пошук виконавців, які за дві тисячі доларів США готові вчинити підпали культових споруд УПЦ МП», - йдеться у ньому.

    За даними СБУ, за умови надання в якості звіту відеозапису злочинних дій, зловмисник пообіцяв надіслати дві тисячі доларів США на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків.

    СБУ також оприлюднила алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою (мовою оригіналу):

    «Нарисовать на месте любой из предложенных символов. Начать съёмку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат. На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съёмки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае».

    Служба безпеки України повідомила, що вже попередила спробу залучення громадянина України до скоєння на замовлення російської сторони такого злочину, однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби продовжується.

    У зв’язку з цим СБ України закликала громадян бути пильними і в разі отримання подібного роду «замовлень» невідкладно інформувати вітчизняну спецслужбу.

    Росія СБУ Російська православна церква в Україні злочинність Україна
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