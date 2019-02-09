СБУ: російські спецслужби шукають українців для підпалу храмів



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За даними СБУ, російські спецслужби готові платити дві тисячі доларів за підпал

СБУ викрила плани російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні

Служба безпеки України заявила, що викрила плани спецслужб РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в нашій державі на релігійному ґрунті. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.

«Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ та підпорядковані їм «МГБ» «ЛНР/ДНР» здійснюють пошук виконавців, які за дві тисячі доларів США готові вчинити підпали культових споруд УПЦ МП», - йдеться у ньому.

За даними СБУ, за умови надання в якості звіту відеозапису злочинних дій, зловмисник пообіцяв надіслати дві тисячі доларів США на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків.

СБУ також оприлюднила алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою (мовою оригіналу):

«Нарисовать на месте любой из предложенных символов. Начать съёмку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат. На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съёмки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае».

Служба безпеки України повідомила, що вже попередила спробу залучення громадянина України до скоєння на замовлення російської сторони такого злочину, однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби продовжується.

У зв’язку з цим СБ України закликала громадян бути пильними і в разі отримання подібного роду «замовлень» невідкладно інформувати вітчизняну спецслужбу.