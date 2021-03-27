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    СБУ викрила схему наживи на залізничному транзиті з Росії

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    СБУ викрила схему наживи на залізничному транзиті з Росії

    Зазначається, що оборудка завдала державі збитки більш як на 5 млн грн

    СБУ викрила керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на «схемі» транспортування іноземних товарів, що завдала державі збитків на суму понад 5 млн грн.

    Про це повідомляє СБУ.

    «За попередніми даними слідства, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від представників експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з РФ до однієї з країн Євросоюзу. Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції та не обліковували їх у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

    Для одержання грошей поза «касою» посадовці вносили недостовірні відомості у відповідну звітну документацію. Зазначається, що оборудка завдала державі збитки більш як на 5 млн грн.

    Під час обшуків за місцями роботи і проживання учасників оборудки правоохоронці виявили фінансово-господарські документи з доказами протиправної діяльності.

    Повідомлено про підозру одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

    Теги: СБУ документи час
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