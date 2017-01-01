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    Кримінал

    СБУ викрила відомого виробника одягу на фінансуванні тероризму

    Ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українською владою території Луганської області, а потім продавали по всій Україні
    Співробітники Служби безпеки України викрили відомого виробника одягу на фінансуванні терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українською владою території Луганської області.
    • 24 Листопада, 12:38
    • Розсилка
    Вилучені матеріали та документи підтверджують факт виробництва продукції саме в Луганську
    Вилучені матеріали та документи підтверджують факт виробництва продукції саме в Луганську

    Ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українською владою території Луганської області, а потім продавали по всій Україні

    Співробітники Служби безпеки України викрили відомого виробника одягу на фінансуванні терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українською владою території Луганської області. Виготовлений товар реалізовувався у мережі фірмових магазинів по всій території Україні. За інформацією спецслужби, ділки сплачували «податки» до так званих державних органів «ЛНР», гроші використовувалися, зокрема на фінансування незаконних збройних формувань бойовиків», - йдеться в повідомленні.

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    СБУ викрила відомого виробника одягу на фінансуванні тероризму
    СБУ викрила відомого виробника одягу на фінансуванні тероризму
    СБУ викрила відомого виробника одягу на фінансуванні тероризму

    Слідчі СБУ провели низку санкціонованих обшуків в офісах та складських приміщеннях комерсантів у Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях, під час яких правоохоронці виявили документацію та значну кількість готової до реалізації продукції. 

    «Аналіз вилучених матеріалів та документів підтверджує факт виробництва продукції саме на виробничих потужностях, розміщених на тимчасово окупованій території Луганщини. Співробітники спецслужби встановили, що надалі товар транспортували через неконтрольовану ділянку українського кордону на територію Російської Федерації. Ділки підробляли документи щодо виготовлення продукції нібито на території РФ та інших країн і на їх підставі ввозили товар через митний кордон України для реалізації», - інформують у СБУ.

    Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

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