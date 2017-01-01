СБУ заблокувала чергову контрабанду наркотиків в Україну

Киянин замовляв поштою наркотики з Північної Америки

У столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що киянин замовляв поштою наркотики з Північної Америки. Для продажу, зокрема синтетичного наркотику ЛСД, зловмисник використовував



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Киянин замовляв поштою наркотики з Північної Америки

У столиці співробітники Служби безпеки України завершили чергову операцію із припинення контрабанди наркотиків та психотропів у нашу країну.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин замовляв поштою наркотики з Північної Америки. Для продажу, зокрема синтетичного наркотику ЛСД, зловмисник використовував «закладки» у центральних районах Києва, гроші за «товар» замовники перераховували на банківські картки.

Під час досудового слідства правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності, зафіксували клієнтів та способи переміщення наркотичних засобів через державний кордон України. За інформацією СБ України, ділок збував щодня наркотик на понад двадцять тисяч гривень.

Співробітники спецслужби затримали наркоділка у Печерському районі столиці під час отримання чергової посилки з понад тисячею «марок» ЛСД.

Під час проведення обшуків в орендованій квартирі оперативники вилучили ще понад три тисячі «марок» ЛСД, сто пігулок психотропної речовини МДМА, майже шістдесят грамів порошку амфетаміну та МДМА, спеціальне обладнання для фасування та зважування наркотиків.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.