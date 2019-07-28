Силовики вилучили на Донбасі 150 кг наркотиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина вилучених наркотиків

Під час обшуку у мешканця Добропілля виявлено та вилучено наркотичну сировину вагою 150 кг

У Добропіллі Донецької області під час обшуку виявили 150 кг наркотичних речовин.

Про це у неділю повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

«Нещодавно в місті Добропілля працівниками РПСПОП «Миколаїв» спільно зі співробітниками карного розшуку Добропільського ОП ГУНП у Донецькій області проведено обшук за місцем проживання громадянки К. Під час обшуку виявлено та вилучено наркотичну сировину вагою 150 кг», - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць не надається.

Нещодавно СБУ викрила на Київщині нарколабораторію, у якій щомісяця виготовляли понад 200 кг «товару».