Силовики вилучили на Донбасі 150 кг наркотиків
Частина вилучених наркотиків
Під час обшуку у мешканця Добропілля виявлено та вилучено наркотичну сировину вагою 150 кг
У Добропіллі Донецької області під час обшуку виявили 150 кг наркотичних речовин.
Про це у неділю повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
«Нещодавно в місті Добропілля працівниками РПСПОП «Миколаїв» спільно зі співробітниками карного розшуку Добропільського ОП ГУНП у Донецькій області проведено обшук за місцем проживання громадянки К. Під час обшуку виявлено та вилучено наркотичну сировину вагою 150 кг», - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць не надається.
Нещодавно СБУ викрила на Київщині нарколабораторію, у якій щомісяця виготовляли понад 200 кг «товару».