  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Силовики вилучили на Донбасі 150 кг наркотиків

    • Розсилка
    Частина вилучених наркотиків - Силовики вилучили на Донбасі 150 кг наркотиків
    Частина вилучених наркотиків

    Під час обшуку у мешканця Добропілля виявлено та вилучено наркотичну сировину вагою 150 кг

    У Добропіллі Донецької області під час обшуку виявили 150 кг наркотичних речовин.

    Про це у неділю повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

    «Нещодавно в місті Добропілля працівниками РПСПОП «Миколаїв» спільно зі співробітниками карного розшуку Добропільського ОП ГУНП у Донецькій області проведено обшук за місцем проживання громадянки К. Під час обшуку виявлено та вилучено наркотичну сировину вагою 150 кг», - йдеться у повідомленні.

    Інших подробиць не надається.

    Нещодавно СБУ викрила на Київщині нарколабораторію, у якій щомісяця виготовляли понад 200 кг «товару».

    Читайте також
    обшук СБУ кримінал Донеччина наркотики Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ