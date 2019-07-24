СБУ викрила на Київщині нарколабораторію, у якій щомісяця виготовляли понад 200 кг «товару»



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Під час обшуку виявлено понад 180 кг готового наркотичного засобу СК («соль») або альфа-pvp Фото: СБУ

Нарколабораторія організована транснаціональною злочинною організацією «Хімпром»

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України припинили на Київщині діяльність нарколабораторії, організованої транснаціональною злочинною організацією «Хімпром». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

23 липня правоохоронці викрили та припинили роботу нарколабораторії, у якій щомісяця виготовлялося понад двісті кілограмів наркотиків. «Товар» розповсюджувався зловмисниками через інтернет-сайти та чат-боти в месенджері «Телеграм».

Оперативники спецслужби також блокували діяльність новоствореного «кадрового офісу» наркоділків. Його персонал щоденно набирав на «роботу» в РФ близько десяти осіб, серед яких наркокур’єри, закладники, водії, фасувальники та бійці силового блоку. Під час слідчих дій правоохоронці затримали шість осіб, у тому числі двох ІТ-спеціалістів, які технічно забезпечували роботу понад сорока інших нових учасників злочинної організації, що працюють в різних регіонах України.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, понад 180 кілограмів готового наркотичного засобу СК («соль») або альфа-pvp, вартість якого на «чорному» ринку складає майже 5 мільйонів доларів США. Також вилучено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чорнові записи та «бухгалтерію» наркоділків.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у березні поточного року оперативники спецслужби провели масштабну спецоперацію проти учасників вказаного угруповання «Хімпром». Встановлено, що наркоділки з 2014 року налагодили розгалужену мережу з продажу за криптовалюту на території країн колишнього СНД наркотичних засобів через інтернет-сайти та чат-боти в месенджері «Телеграм». Надалі криптовалюта переводилась у готівку, а гроші легалізовувались в Україні.

Правоохоронці затримали 28 активних членів злочинної організації, які відповідали за роботу в Україні так званих «офісів» з продажу наркотичних засобів. Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено близько десяти мільйонів доларів США, зброю та наркотики.

Під час досудового розслідування встановлено, що після затримання учасників злочинної організації її керівники – громадяни РФ, які з 2016 року постійно проживають за межами України та знаходяться у міжнародному розшуку, не припинили незаконну діяльність. Зловмисники почали активно вживати заходів з відновлення мережі по торгівлі наркотичними засобами.

Відповідно, СБУ спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України, в ході досудового розслідування продовжують подальше документування протиправної діяльності «Хімпрому».