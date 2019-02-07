Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У проведенні обшуку взяли участь прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор» Фото: Держприкордонслужба

Товар, готівку і речові докази вилучено

Правоохоронці виявили підпільний склад, на якому накопичувалися, зберігалися і згодом поширювалися товари промислового і побутового споживання з порушенням чинного законодавства.

Про це 6 лютого повідомляє Держприкордонслужба.

У проведенні обшуку взяли участь прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор» Держприкордонслужби.

«Результатом проведення операції стало виявлення спільною групою на складі близько шести тисяч найменувань різних товарів промислового і побутового споживання на суму понад 20 млн гривень, а також в цілому більше одного мільйона гривень готівкою, «чорної» бухгалтерії, печаток», - йдеться в повідомленні.

На цей час товар, готівку і речові докази вилучено, тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка підробила годинників на 30 млн грн.