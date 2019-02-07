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    Кримінал

    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн

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    У проведенні обшуку взяли участь прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу &laquo;Дозор&raquo; - Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
    У проведенні обшуку взяли участь прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор»
    Фото: Держприкордонслужба

    Товар, готівку і речові докази вилучено

    Правоохоронці виявили підпільний склад, на якому накопичувалися, зберігалися і згодом поширювалися товари промислового і побутового споживання з порушенням чинного законодавства.

    Про це 6 лютого повідомляє Держприкордонслужба.

    У проведенні обшуку взяли участь прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор» Держприкордонслужби.

    «Результатом проведення операції стало виявлення спільною групою на складі близько шести тисяч найменувань різних товарів промислового і побутового споживання на суму понад 20 млн гривень, а також в цілому більше одного мільйона гривень готівкою, «чорної» бухгалтерії, печаток», - йдеться в повідомленні.

    На цей час товар, готівку і речові докази вилучено, тривають слідчі дії.

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    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
    Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн

    Раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка підробила годинників на 30 млн грн.

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