Силовики виявили у Миколаєві підпільний склад з товарами на 20 млн грн
-
Розсилка
Товар, готівку і речові докази вилучено
Правоохоронці виявили підпільний склад, на якому накопичувалися, зберігалися і згодом поширювалися товари промислового і побутового споживання з порушенням чинного законодавства.
Про це 6 лютого повідомляє Держприкордонслужба.
У проведенні обшуку взяли участь прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор» Держприкордонслужби.
«Результатом проведення операції стало виявлення спільною групою на складі близько шести тисяч найменувань різних товарів промислового і побутового споживання на суму понад 20 млн гривень, а також в цілому більше одного мільйона гривень готівкою, «чорної» бухгалтерії, печаток», - йдеться в повідомленні.
На цей час товар, готівку і речові докази вилучено, тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка підробила годинників на 30 млн грн.