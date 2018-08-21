Силовики затримали на хабарі голову райдержадміністрації на Хмельниччині



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Хабарнику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Чиновника затримано 21 серпня під час одержання чергової частини хабара у 15 700 доларів

Правоохоронці упіймали на вимаганні хабара у розмірі майже 33 тисячі доларів голову Полонської райдержадміністрації Хмельницької області Віктора Солодкого.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що чиновника затримано 21 серпня під час одержання чергової частини хабара у 15 700 доларів.

«Посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств грошові кошти у розмірі 32 900 доларів США за винесення розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок загальною площею 94 га для ведення сільського господарства терміном на 10 років», - розповідають у ГПУ.

Зазначається, що зараз слідчі готують клопотання до суду про обрання Солодкому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хабарнику загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За інформацією на сайті Полонської РДА, відомство очолює Віктор Солодкий.

Нагадаємо, напередодні на Київщині викрито на хабарі служителя Феміди.