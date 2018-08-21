На Київщині викрито на хабарі «служителя Феміди»



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Фото: Нацполіція У помешканні судді проведено обшук

Суддя одержав 8 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення питання, що входять до кола його обов’язків

Оперативники Управлінням захисту економіки в Київській області Нацполіції спільно з Національним антикорупційним бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували корупційну діяльність судді одного з райсудів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

У межах кримінального провадження було встановлено, що фігурант за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності по справі за статтею 164 КУпАП вимагає неправомірну вигоду.

20 серпня за місцем свого проживання суддя отримав 8 тисяч гривень хабара, після чого був викритий працівниками УЗЕ, НАБУ та САП.

Проводилися обшуки у районному суді Київської області та за місцем мешкання правопорушника.